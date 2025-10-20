Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Капурро — Сан Телмо РС . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Капурро — Сан Телмо РС

Команда Капурро в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Сан Телмо РС, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Сан Телмо РС, в том матче победу одержали гостьи.