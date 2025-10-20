Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн 25 Августа - Редукто 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай Tercera de Ascenso: 25 АвгустаРедукто . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

МСК
Уругвай Tercera de Ascenso
25 Августа
Завершен
21:25 24:27 19:11 19:16
83 : 79
20 октября 2025
Редукто
Смотреть онлайн
Превью матча 25 Августа — Редукто

Команда 25 Августа в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Редукто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды 25 Августа, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

25 Августа
25 Августа
Редукто
25 Августа
1 победа
1 победа
50%
50%
27.10.2025
25 Августа
25 Августа
83:99
Редукто
Редукто
Обзор
14.09.2025
Редукто
Редукто
77:80
25 Августа
25 Августа
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
16
13
% реализации штрафных
76.2
65
Комментарии к матчу
