Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso: 25 Августа — Редукто . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .
Превью матча 25 Августа — Редукто
Команда 25 Августа в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Редукто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды 25 Августа, в том матче победу одержали гостьи.