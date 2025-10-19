Смотреть онлайн Галитос - Барселос Хотел Терсо 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Кубок Португалии по баскетболу: Галитос — Барселос Хотел Терсо . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:06 по московскому времени .
Превью матча Галитос — Барселос Хотел Терсо
Команда Галитос в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Барселос Хотел Терсо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.