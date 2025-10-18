Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн London Cavaliers - Эссекс Ребелс (жен) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British Championship Basketball: London CavaliersЭссекс Ребелс (жен) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

МСК
British Championship Basketball
London Cavaliers
Завершен
35:20 22:18 30:17 13:22
100 : 80
18 октября 2025
Эссекс Ребелс (жен)
Превью матча London Cavaliers — Эссекс Ребелс (жен)

Статистика матча

2-х очк. попадания
29
14
3-х очк. попадания
9
15
Реализовано штрафных
9
3
% реализации штрафных
60
50
Комментарии к матчу
