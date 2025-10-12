Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso : Олвивол Мундиял — Лайва . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени .

Превью матча Олвивол Мундиял — Лайва

Команда Олвивол Мундиял в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Лайва, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 сентября 2025 на поле команды Олвивол Мундиял, в том матче победу одержали хозяева.