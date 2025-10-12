Смотреть онлайн Ateneo Piriapolis - Хувентуд Лас Пиедрас 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Tercera de Ascenso: Ateneo Piriapolis — Хувентуд Лас Пиедрас . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
20:17 9:13 15:26 26:14 5:7
Превью матча Ateneo Piriapolis — Хувентуд Лас Пиедрас
Команда Ateneo Piriapolis в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Хувентуд Лас Пиедрас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.