12.10.2025
Смотреть онлайн Real Esteli (W) - Leonas (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Nicaragua LSBF Women: Real Esteli (W) — Leonas (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Nicaragua LSBF Women
Завершен
29:11 22:18 23:16 23:24
97 : 69
12 октября 2025
Превью матча Real Esteli (W) — Leonas (W)
История последних встреч
Real Esteli (W)
Leonas (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
10.11.2025
Real Esteli (W)
92:54
Leonas (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
21
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
16
9
% реализации штрафных
64
47.4
Комментарии к матчу