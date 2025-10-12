Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Leonas de Ponce (W) - Criollos de Caguas (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Leonas de Ponce (W)Criollos de Caguas (W), 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Leonas de Ponce (W)
Отложен
- : -
12 октября 2025
Criollos de Caguas (W)
Превью матча Leonas de Ponce (W) — Criollos de Caguas (W)

Команда Leonas de Ponce (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Criollos de Caguas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 октября 2025 на поле команды Leonas de Ponce (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Leonas de Ponce (W)
Leonas de Ponce (W)
Criollos de Caguas (W)
Leonas de Ponce (W)
1 победа
1 победа
50%
50%
16.10.2025
Leonas de Ponce (W)
Leonas de Ponce (W)
94:74
Criollos de Caguas (W)
Criollos de Caguas (W)
Обзор
11.10.2025
Criollos de Caguas (W)
Criollos de Caguas (W)
84:69
Leonas de Ponce (W)
Leonas de Ponce (W)
Обзор
Игры 1 тур
11.11.2025
Atenienses de Manati (W)
84:69
Explosivas de Moca (W)
Завершен
09.11.2025
Explosivas de Moca (W)
75:80
Atenienses de Manati (W)
Завершен
07.11.2025
Atenienses de Manati (W)
78:66
Explosivas de Moca (W)
Завершен
05.11.2025
Explosivas de Moca (W)
72:53
Atenienses de Manati (W)
Завершен
16.10.2025
Cafetaleras de Yauco (W)
83:94
Atenienses de Manati (W)
Завершен
16.10.2025
Leonas de Ponce (W)
94:74
Criollos de Caguas (W)
Завершен
15.10.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
55:73
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
15.10.2025
Leonas de Ponce (W)
82:94
Explosivas de Moca (W)
Завершен
14.10.2025
Cafetaleras de Yauco (W)
62:88
Criollos de Caguas (W)
Завершен
13.10.2025
Monarcas de Juana Diaz (W)
65:67
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
13.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
65:59
Atenienses de Manati (W)
Завершен
12.10.2025
Leonas de Ponce (W)
-:-
Criollos de Caguas (W)
Отложен
12.10.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
83:65
Cafetaleras de Yauco (W)
Завершен
11.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
73:65
Monarcas de Juana Diaz (W)
Завершен
11.10.2025
Explosivas de Moca (W)
80:68
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
11.10.2025
Criollos de Caguas (W)
84:69
Leonas de Ponce (W)
Завершен
10.10.2025
Gigantes de Carolina (W)
68:60
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
09.10.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
0:0
Criollos de Caguas (W)
Отложен
09.10.2025
Atenienses de Manati (W)
85:80
Gigantes de Carolina (W)
Завершен
08.10.2025
Monarcas de Juana Diaz (W)
88:80
Leonas de Ponce (W)
Завершен
08.10.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
85:82
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
05.10.2025
Atenienses de Manati (W)
91:68
Monarcas de Juana Diaz (W)
Завершен
05.10.2025
Gigantes de Carolina (W)
83:86
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
04.10.2025
Monarcas de Juana Diaz (W)
59:67
Atenienses de Manati (W)
Завершен
03.10.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
52:57
Gigantes de Carolina (W)
Завершен
02.10.2025
Explosivas de Moca (W)
73:51
Monarcas de Juana Diaz (W)
Завершен
02.10.2025
Atenienses de Manati (W)
84:68
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
01.10.2025
Cafetaleras de Yauco (W)
72:83
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
01.10.2025
Criollos de Caguas (W)
67:75
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
30.09.2025
Atenienses de Manati (W)
98:77
Leonas de Ponce (W)
Завершен
30.09.2025
Pollitas de Isabela (W)
79:68
Explosivas de Moca (W)
Завершен
27.09.2025
Leonas de Ponce (W)
86:79
Cafetaleras de Yauco (W)
Завершен
27.09.2025
Pollitas de Isabela (W)
89:70
Criollos de Caguas (W)
Завершен
26.09.2025
Gigantes de Carolina (W)
64:68
Atenienses de Manati (W)
Завершен
25.09.2025
Cafetaleras de Yauco (W)
0:0
Criollos de Caguas (W)
Отложен
25.09.2025
Leonas de Ponce (W)
69:73
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
25.09.2025
Monarcas de Juana Diaz (W)
58:53
Explosivas de Moca (W)
Завершен
24.09.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
66:61
Atenienses de Manati (W)
Завершен
23.09.2025
Leonas de Ponce (W)
-:-
Explosivas de Moca (W)
Отложен
23.09.2025
Monarcas de Juana Diaz (W)
91:85
Criollos de Caguas (W)
Завершен
22.09.2025
Atenienses de Manati (W)
87:75
Cafetaleras de Yauco (W)
Завершен
21.09.2025
Criollos de Caguas (W)
80:79
Explosivas de Moca (W)
Завершен
21.09.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
90:69
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
20.09.2025
Gigantes de Carolina (W)
84:79
Cafetaleras de Yauco (W)
Завершен
20.09.2025
Leonas de Ponce (W)
81:74
Monarcas de Juan Diaz (W)
Завершен
19.09.2025
Explosivas de Moca (W)
99:98
Atenienses de Manati (W)
Завершен
17.09.2025
Pollitas de Isabela (W)
78:69
Leonas de Ponce (W)
Завершен
17.09.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
58:72
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
16.09.2025
Gigantes de Carolina (W)
65:69
Explosivas de Moca (W)
Завершен
14.09.2025
Cafetaleras de Yauco (W)
56:71
Gigantes de Carolina (W)
Завершен
14.09.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
95:91
Monarcas de Juan Diaz (W)
Завершен
14.09.2025
Explosivas de Moca (W)
59:54
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
13.09.2025
Criollos de Caguas (W)
80:68
Atenienses de Manati (W)
Завершен
12.09.2025
Cafetaleras de Yauco (W)
55:69
Monarcas de Juan Diaz (W)
Завершен
12.09.2025
Leonas de Ponce (W)
72:90
Gigantes de Carolina (W)
Завершен
12.09.2025
Explosivas de Moca (W)
77:73
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
10.09.2025
Criollos de Caguas (W)
79:85
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
10.09.2025
Gigantes de Carolina (W)
59:62
Monarcas de Juan Diaz (W)
Завершен
09.09.2025
Ganaderas de Hatillo (W)
75:62
Leonas de Ponce (W)
Завершен
08.09.2025
Gigantes de Carolina (W)
51:53
Criollos de Caguas (W)
Завершен
07.09.2025
Monarcas de Juan Diaz (W)
77:78
Cafetaleras de Yauco (W)
Завершен
07.09.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
68:77
Explosivas de Moca (W)
Завершен
07.09.2025
Atenienses de Manati (W)
62:69
Ganaderas de Hatillo (W)
Завершен
03.09.2025
Monarcas de Juan Diaz (W)
73:84
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
01.09.2025
Explosivas de Moca (W)
82:70
Leonas de Ponce (W)
Завершен
01.09.2025
Pollitas de Isabela (W)
74:62
Gigantes de Carolina (W)
Завершен
31.08.2025
Cafetaleras de Yauco (W)
0:0
Atenienses de Manati (W)
Отложен
30.08.2025
Gigantes de Carolina (W)
65:55
Leonas de Ponce (W)
Завершен
30.08.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
75:72
Criollos de Caguas (W)
Завершен
27.08.2025
Cafetaleras de Yauco (W)
76:67
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
27.08.2025
Gigantes de Carolina (W)
71:66
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
23.08.2025
Leonas de Ponce (W)
-:-
Explosivas de Moca (W)
Отложен
Комментарии к матчу
