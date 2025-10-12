Превью матча Leonas de Ponce (W) — Criollos de Caguas (W)

Команда Leonas de Ponce (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Criollos de Caguas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 октября 2025 на поле команды Leonas de Ponce (W), в том матче победу одержали хозяева.