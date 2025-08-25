25.08.2025
Смотреть онлайн Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) - Якарепагуа ТК (19) 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19: Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) — Якарепагуа ТК (19) . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19
Завершен
28:16 17:15 27:12 17:16
89 : 59
25 августа 2025
Превью матча Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) — Якарепагуа ТК (19)
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
19
3-х очк. попадания
7
2
Реализовано штрафных
22
15
% реализации штрафных
75.9
48.4
