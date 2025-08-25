Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) - Якарепагуа ТК (19) 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБаскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19: Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19)Якарепагуа ТК (19) . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19
Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19)
Завершен
28:16 17:15 27:12 17:16
89 : 59
25 августа 2025
Якарепагуа ТК (19)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) — Якарепагуа ТК (19)

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
19
3-х очк. попадания
7
2
Реализовано штрафных
22
15
% реализации штрафных
75.9
48.4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Нефтехимик Нефтехимик
25 Февраля
19:30
AK Барс AK Барс
Лада Лада
25 Февраля
19:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Минск Динамо Минск
25 Февраля
19:30
ПСЖ ПСЖ
Монако Монако
25 Февраля
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Барс Барс
25 Февраля
18:30
Челны Челны
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
25 Февраля
19:00
Омские Крылья Омские Крылья
СКА-Нева СКА-Нева
25 Февраля
10:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
ХК Ростов ХК Ростов
25 Февраля
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Барселона Барселона
25 Февраля
22:30
Аталанта Аталанта
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
25 Февраля
20:45