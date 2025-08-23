Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Malvin (W) - Defensor Sporting (W) 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЖенский чемпионат Уругвая по баскетболу: Malvin (W)Defensor Sporting (W), 17 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 17 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Malvin (W)
Завершен
19:20 16:12 16:15 14:16
65 : 63
23 августа 2025
Defensor Sporting (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Malvin (W) — Defensor Sporting (W)

История последних встреч

Malvin (W)
Malvin (W)
Defensor Sporting (W)
Malvin (W)
1 победа
2 побед
33%
67%
15.10.2025
Malvin (W)
Malvin (W)
73:83
Defensor Sporting (W)
Defensor Sporting (W)
Обзор
13.10.2025
Defensor Sporting (W)
Defensor Sporting (W)
85:73
Malvin (W)
Malvin (W)
Обзор
08.10.2025
Defensor Sporting (W)
Defensor Sporting (W)
59:68
Malvin (W)
Malvin (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
21
3-х очк. попадания
3
4
Реализовано штрафных
14
9
% реализации штрафных
82.4
69.2
Кол-во реализованных бросков
38
34
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
22 Февраля
23:30
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
22 Февраля
23:30
ФК Порту ФК Порту
Риу Ави Риу Ави
22 Февраля
23:30
GIANTX GIANTX
FUT FUT
22 Февраля
23:30