23.08.2025
Смотреть онлайн Malvin (W) - Defensor Sporting (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Malvin (W) — Defensor Sporting (W), 17 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 17 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
19:20 16:12 16:15 14:16
19:20 16:12 16:15 14:16
65 : 63
23 августа 2025
Превью матча Malvin (W) — Defensor Sporting (W)
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
21
3-х очк. попадания
3
4
Реализовано штрафных
14
9
% реализации штрафных
82.4
69.2
Кол-во реализованных бросков
38
34
Комментарии к матчу