Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.08.2025

Смотреть онлайн CCDR Desamparados U21 - CCDR Montes de Oca U21 21.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияWINLINE Basket Cup: CCDR Desamparados U21CCDR Montes de Oca U21 . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
WINLINE Basket Cup
CCDR Desamparados U21
Завершен
6:25 13:21 6:27 14:27
39 : 100
21 августа 2025
CCDR Montes de Oca U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча CCDR Desamparados U21 — CCDR Montes de Oca U21

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
29
3-х очк. попадания
1
11
Реализовано штрафных
4
9
% реализации штрафных
23.5
50
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Амур Амур
20 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Адмирал Адмирал
20 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Сибирь Сибирь
20 Февраля
16:30
Нефтехимик Нефтехимик
Спартак Спартак
20 Февраля
19:30
Трактор Трактор
Северсталь Северсталь
20 Февраля
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
20 Февраля
19:00
Барыс Барыс
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
20 Февраля
17:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
20 Февраля
19:00
Кристалл Кристалл
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
20 Февраля
17:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
20 Февраля
19:00