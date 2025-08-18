18.08.2025
Смотреть онлайн Bax Catanduva U20 - Sao Jose Desportivo U20 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Bax Catanduva U20 — Sao Jose Desportivo U20 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista FPB U20
Завершен
10:28 18:20 10:18 25:16
63 : 82
18 августа 2025
Превью матча Bax Catanduva U20 — Sao Jose Desportivo U20
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
26
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
70.6
85.7
Комментарии к матчу