16.08.2025
Смотреть онлайн Монголия 3x3 (23) - Iran 3x3 U23 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Монголия 3x3 (23) — Iran 3x3 U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
18:22
18:22
18 : 22
16 августа 2025
Превью матча Монголия 3x3 (23) — Iran 3x3 U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
4
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
2
6
% реализации штрафных
100
85.7
Комментарии к матчу