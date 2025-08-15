Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Китай 3x3 (23) - Япония 3x3 (23) 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Китай 3x3 (23)Япония 3x3 (23) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени .

МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Китай 3x3 (23)
Отменен
18:19
19 : 21
15 августа 2025
Япония 3x3 (23)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Китай 3x3 (23) — Япония 3x3 (23)

Статистика матча

2-х очк. попадания
3
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
3
3
% реализации штрафных
60
100
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
Париж Париж
Ланс Ланс
14 Февраля
23:05
Стандард Льеж Стандард Льеж
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
14 Февраля
22:45
Янг Бойз Янг Бойз
Винтертур Винтертур
14 Февраля
22:30
Жил Висенте Жил Висенте
Брага Брага
14 Февраля
23:30
Гронинген Гронинген
Утрехт Утрехт
14 Февраля
23:00
Финляндия Финляндия
Швейцария Швейцария
14 Февраля
23:10
Авок Ахел Авок Ахел
Кнак Руселаре Кнак Руселаре
14 Февраля
22:30
NRG NRG
100 Thieves 100 Thieves
14 Февраля
23:00