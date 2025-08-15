15.08.2025
Смотреть онлайн Китай 3x3 (23) - Япония 3x3 (23) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Китай 3x3 (23) — Япония 3x3 (23) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
18:19
19 : 21
15 августа 2025
Превью матча Китай 3x3 (23) — Япония 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
3
3
% реализации штрафных
60
100
