15.08.2025
Смотреть онлайн Монголия 3x3 (23) - Малайзия 3x3 (23) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Монголия 3x3 (23) — Малайзия 3x3 (23) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
21:14
21 : 14
15 августа 2025
Превью матча Монголия 3x3 (23) — Малайзия 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
1
% реализации штрафных
80
50
Комментарии к матчу