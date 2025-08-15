15.08.2025
Смотреть онлайн Малайзия 3x3 (23) - Казахстан 3x3 (23) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Малайзия 3x3 (23) — Казахстан 3x3 (23) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
21 : 10
15 августа 2025
Превью матча Малайзия 3x3 (23) — Казахстан 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
4
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
1
% реализации штрафных
25
33.3
