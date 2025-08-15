15.08.2025
Смотреть онлайн Канада (23) - Georgetown Hoyas USA U23 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International U23: Канада (23) — Georgetown Hoyas USA U23 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
International U23
Завершен
19:17 18:23 15:12 13:10
19:17 18:23 15:12 13:10
65 : 62
15 августа 2025
Превью матча Канада (23) — Georgetown Hoyas USA U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
10
3-х очк. попадания
9
9
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
68.8
93.8
Комментарии к матчу