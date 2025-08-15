Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Китай 3x3 (23) - Iran 3x3 U23 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Китай 3x3 (23)Iran 3x3 U23 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .

МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Китай 3x3 (23)
Отменен
21:20
21 : 20
15 августа 2025
Iran 3x3 U23
Превью матча Китай 3x3 (23) — Iran 3x3 U23

Статистика матча

2-х очк. попадания
6
5
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
0
% реализации штрафных
100
0
Комментарии к матчу
