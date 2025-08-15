Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн San Salvador Sur - Коста-Рика Сальвадор 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: San Salvador SurКоста-Рика Сальвадор . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
El Salvador LNB Segunda
San Salvador Sur
Завершен
16:20 15:16 18:20 29:13
78 : 69
15 августа 2025
Коста-Рика Сальвадор
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча San Salvador Sur — Коста-Рика Сальвадор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
21
3-х очк. попадания
3
4
Реализовано штрафных
19
15
% реализации штрафных
63.3
62.5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Барселона Барселона
12 Февраля
23:00
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
12 Февраля
23:00
Барселона Барселона
Париж Париж
12 Февраля
22:30
Валенсия Валенсия
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Февраля
22:30
Сьон Сьон
Базель Базель
12 Февраля
22:30
Тун Тун
Лозанна Лозанна
12 Февраля
22:30
ФК Европа ФК Европа
ФК Линкольн Ред Импс ФК Линкольн Ред Импс
12 Февраля
23:00
Марсель Granollers/Орасио Себальос Марсель Granollers/Орасио Себальос
Остин Крайчек / Мектич Н Остин Крайчек / Мектич Н
12 Февраля
22:30
RED Canids RED Canids
FURIA Academy FURIA Academy
12 Февраля
23:00
HOTU HOTU
ROCEAN Lords ROCEAN Lords
12 Февраля
23:00