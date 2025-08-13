13.08.2025
Смотреть онлайн Малайзия 3x3 (23) - Iran 3x3 U23 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Малайзия 3x3 (23) — Iran 3x3 U23 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:35 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
11 : 21
13 августа 2025
Превью матча Малайзия 3x3 (23) — Iran 3x3 U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
2
% реализации штрафных
0
100
Комментарии к матчу