13.08.2025
Смотреть онлайн Китай 3x3 (23) - Iran 3x3 U23 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Китай 3x3 (23) — Iran 3x3 U23 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
18:19
18:19
18 : 21
13 августа 2025
Превью матча Китай 3x3 (23) — Iran 3x3 U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
5
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
8
% реализации штрафных
0
80
Комментарии к матчу