Смотреть онлайн Алжир 3x3 (23) - Египет 3x3 (23) 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Алжир 3x3 (23) — Египет 3x3 (23) . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .