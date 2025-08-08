Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Алжир 3x3 (23) - Египет 3x3 (23) 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Алжир 3x3 (23)Египет 3x3 (23) . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Алжир 3x3 (23)
Отменен
17:17
20 : 22
08 августа 2025
Египет 3x3 (23)
Превью матча Алжир 3x3 (23) — Египет 3x3 (23)

Статистика матча

2-х очк. попадания
3
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
6
1
% реализации штрафных
66.7
25
