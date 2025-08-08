08.08.2025
Смотреть онлайн Алжир 3x3 (23) - Египет 3x3 (23) 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Алжир 3x3 (23) — Египет 3x3 (23) . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
17:17
17:17
20 : 22
08 августа 2025
Превью матча Алжир 3x3 (23) — Египет 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
6
1
% реализации штрафных
66.7
25
Комментарии к матчу