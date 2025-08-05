Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн National Taiwan University of Arts - Национальный Тайваньский спортивный университет 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: National Taiwan University of ArtsНациональный Тайваньский спортивный университет . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
National Taiwan University of Arts
Завершен
22:22 17:17 24:11 18:9
81 : 59
05 августа 2025
Национальный Тайваньский спортивный университет
Смотреть онлайн
Превью матча National Taiwan University of Arts — Национальный Тайваньский спортивный университет

Команда National Taiwan University of Arts в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 января 2026 на поле команды Национальный Тайваньский спортивный университет, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

National Taiwan University of Arts
National Taiwan University of Arts
Национальный Тайваньский спортивный университет
National Taiwan University of Arts
2 побед
2 побед
50%
50%
18.01.2026
Национальный Тайваньский спортивный университет
Национальный Тайваньский спортивный университет
72:65
National Taiwan University of Arts
National Taiwan University of Arts
Обзор
15.01.2026
National Taiwan University of Arts
National Taiwan University of Arts
104:64
Национальный Тайваньский спортивный университет
Национальный Тайваньский спортивный университет
Обзор
16.08.2025
National Taiwan University of Arts
National Taiwan University of Arts
65:81
Национальный Тайваньский спортивный университет
Национальный Тайваньский спортивный университет
Обзор
04.08.2025
Национальный Тайваньский спортивный университет
Национальный Тайваньский спортивный университет
57:81
National Taiwan University of Arts
National Taiwan University of Arts
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
12
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
14
11
% реализации штрафных
82.4
64.7
Кол-во реализованных бросков
42
31
