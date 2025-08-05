Смотреть онлайн National Taiwan University of Arts - Национальный Тайваньский спортивный университет 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: National Taiwan University of Arts — Национальный Тайваньский спортивный университет . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
22:22 17:17 24:11 18:9
Превью матча National Taiwan University of Arts — Национальный Тайваньский спортивный университет
Команда National Taiwan University of Arts в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 января 2026 на поле команды Национальный Тайваньский спортивный университет, в том матче победу одержали хозяева.