Смотреть онлайн Минас (22) - Униан Коринтианс (22) 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. LDB U22. Баскетбол: Минас (22) — Униан Коринтианс (22) . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
24:16 38:7 29:8 21:13
Превью матча Минас (22) — Униан Коринтианс (22)
Команда Минас (22) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Униан Коринтианс (22), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.