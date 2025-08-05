Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Ctbc Business School - Национальный Тайваньский спортивный университет 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: Ctbc Business SchoolНациональный Тайваньский спортивный университет . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Ctbc Business School
Завершен
26:18 25:24 24:13 26:16
101 : 71
05 августа 2025
Национальный Тайваньский спортивный университет
Превью матча Ctbc Business School — Национальный Тайваньский спортивный университет

История последних встреч

Ctbc Business School
Ctbc Business School
Национальный Тайваньский спортивный университет
Ctbc Business School
2 побед
1 победа
67%
33%
04.12.2025
Национальный Тайваньский спортивный университет
Национальный Тайваньский спортивный университет
79:99
Ctbc Business School
Ctbc Business School
Обзор
03.12.2025
Ctbc Business School
Ctbc Business School
49:91
Национальный Тайваньский спортивный университет
Национальный Тайваньский спортивный университет
Обзор
08.08.2025
Национальный Тайваньский спортивный университет
Национальный Тайваньский спортивный университет
71:81
Ctbc Business School
Ctbc Business School
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
18
3-х очк. попадания
10
10
Реализовано штрафных
16
4
% реализации штрафных
66.7
50
Кол-во реализованных бросков
48
26
Комментарии к матчу
