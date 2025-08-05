05.08.2025
Смотреть онлайн Sorocaba U20 - Sao Jose Desportivo U20 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Sorocaba U20 — Sao Jose Desportivo U20 . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista FPB U20
Завершен
15:24 30:17 10:20 15:20
70 : 81
05 августа 2025
Превью матча Sorocaba U20 — Sao Jose Desportivo U20
История последних встреч
Sorocaba U20
Sao Jose Desportivo U20
0 побед
1 победа
0%
100%
05.10.2025
Sorocaba U20
71:90
Sao Jose Desportivo U20
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
24
3-х очк. попадания
13
9
Реализовано штрафных
5
6
% реализации штрафных
55.6
46.2
