05.08.2025
Смотреть онлайн Джандира (20) - Паулистано (20) 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Джандира (20) — Паулистано (20) . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista FPB U20
Завершен
16:6
16:6
16 : 6
05 августа 2025
Превью матча Джандира (20) — Паулистано (20)
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
0
3-х очк. попадания
4
2
Реализовано штрафных
0
0
% реализации штрафных
0
0
Комментарии к матчу