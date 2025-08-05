05.08.2025
Смотреть онлайн Instituto Base U20 Women - Santo Andre U20 Women 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista U20 Women: Instituto Base U20 Women — Santo Andre U20 Women . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U20 Women
Завершен
15:19 6:14 10:10 12:9
15:19 6:14 10:10 12:9
43 : 52
05 августа 2025
Превью матча Instituto Base U20 Women — Santo Andre U20 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
16
3-х очк. попадания
4
3
Реализовано штрафных
15
11
% реализации штрафных
53.6
73.3
Комментарии к матчу