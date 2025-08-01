01.08.2025
Смотреть онлайн Seven - Destroyer PLL 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: Seven — Destroyer PLL . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
El Salvador LNB Segunda
Завершен
21:27 17:29 20:32 19:20
21:27 17:29 20:32 19:20
77 : 108
01 августа 2025
Превью матча Seven — Destroyer PLL
История последних встреч
Seven
Destroyer PLL
1 победа
0 побед
100%
0%
14.09.2025
Destroyer PLL
83:87
Seven
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
34
3-х очк. попадания
0
12
Реализовано штрафных
37
4
% реализации штрафных
69.8
40
Комментарии к матчу