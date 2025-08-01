Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Seven - Destroyer PLL 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: SevenDestroyer PLL . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
El Salvador LNB Segunda
Seven
Завершен
21:27 17:29 20:32 19:20
77 : 108
01 августа 2025
Destroyer PLL
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Seven — Destroyer PLL

История последних встреч

Seven
Seven
Destroyer PLL
Seven
1 победа
0 побед
100%
0%
14.09.2025
Destroyer PLL
Destroyer PLL
83:87
Seven
Seven
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
34
3-х очк. попадания
0
12
Реализовано штрафных
37
4
% реализации штрафных
69.8
40
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Барыс Барыс
31 Января
10:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
31 Января
10:00
Сибирь Сибирь
Трактор Трактор
31 Января
13:30
Металлург Металлург
Динамо Минск Динамо Минск
31 Января
14:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Торпедо Торпедо
31 Января
14:30
AK Барс AK Барс
Нефтехимик Нефтехимик
31 Января
17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ньюкасл Ньюкасл
31 Января
23:00
Эльче Эльче
Барселона Барселона
31 Января
23:00
Челси Челси
Вест Хэм Вест Хэм
31 Января
20:30
Леванте Леванте
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
31 Января
20:30