01.08.2025
Смотреть онлайн Dark Fire - Бульдогс Сан-Сальвадор 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: Dark Fire — Бульдогс Сан-Сальвадор . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
El Salvador LNB Segunda
Завершен
15:13 15:11 7:22 5:14
42 : 60
01 августа 2025
Превью матча Dark Fire — Бульдогс Сан-Сальвадор
История последних встреч
Dark Fire
Бульдогс Сан-Сальвадор
0 побед
1 победа
0%
100%
14.09.2025
Бульдогс Сан-Сальвадор
100:60
Dark Fire
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
16
3-х очк. попадания
2
6
Реализовано штрафных
2
10
% реализации штрафных
25
66.7
Комментарии к матчу