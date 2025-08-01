Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Campo Mourao LDB U22 - Униан Коринтианс (22) 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. LDB U22. Баскетбол: Campo Mourao LDB U22Униан Коринтианс (22) . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

МСК
Бразилия. LDB U22. Баскетбол
Campo Mourao LDB U22
Завершен
18:18 18:17 23:18 24:18
83 : 71
01 августа 2025
Униан Коринтианс (22)
Превью матча Campo Mourao LDB U22 — Униан Коринтианс (22)

Команда Campo Mourao LDB U22 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
14
3-х очк. попадания
7
11
Реализовано штрафных
18
10
% реализации штрафных
78.3
52.6
Комментарии к матчу
