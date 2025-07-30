30.07.2025
Смотреть онлайн Destroyer PLL - Тандер Сальвадор 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: Destroyer PLL — Тандер Сальвадор . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
El Salvador LNB Segunda
Завершен
15:27 18:24 12:18 16:17
61 : 86
30 июля 2025
Превью матча Destroyer PLL — Тандер Сальвадор
История последних встреч
Destroyer PLL
Тандер Сальвадор
0 побед
1 победа
0%
100%
07.09.2025
Тандер Сальвадор
73:70
Destroyer PLL
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
25
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
9
9
% реализации штрафных
64.3
90
Комментарии к матчу