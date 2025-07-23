23.07.2025
Смотреть онлайн АДУ Соаринг Фальконс - Lakas California 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: АДУ Соаринг Фальконс — Lakas California . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
23:14 24:12 20:10 22:19
89 : 55
23 июля 2025
Превью матча АДУ Соаринг Фальконс — Lakas California
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
17
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
15
9
% реализации штрафных
88.2
52.9
Комментарии к матчу