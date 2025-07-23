23.07.2025
Смотреть онлайн Коста-Рика - Никарагуа 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира COCABA Champs Women: Коста-Рика — Никарагуа . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
COCABA Champs Women
Завершен
10:16 8:4 8:24 10:17
10:16 8:4 8:24 10:17
36 : 61
23 июля 2025
Превью матча Коста-Рика — Никарагуа
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
21
3-х очк. попадания
4
3
Реализовано штрафных
8
10
% реализации штрафных
88.9
71.4
Комментарии к матчу