23.07.2025
Смотреть онлайн Коста-Рика Сальвадор - ST El Salvador 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: Коста-Рика Сальвадор — ST El Salvador . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .
МСК
El Salvador LNB Segunda
Завершен
20:22 14:9 16:13 21:16
71 : 60
23 июля 2025
Превью матча Коста-Рика Сальвадор — ST El Salvador
История последних встреч
Коста-Рика Сальвадор
ST El Salvador
0 побед
1 победа
0%
100%
05.09.2025
ST El Salvador
89:43
Коста-Рика Сальвадор
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
16
3-х очк. попадания
2
7
Реализовано штрафных
11
7
% реализации штрафных
61.1
58.3
Комментарии к матчу