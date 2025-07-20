Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Португалия U20 (ж) - Сербия U20 (ж) 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународные. U20 Женщины. Баскетбол: Португалия U20 (ж)Сербия U20 (ж) . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени .

МСК
Международные. U20 Женщины. Баскетбол
Португалия U20 (ж)
Отменен
14:10 13:13 18:12 14:15
59 : 50
20 июля 2025
Сербия U20 (ж)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Португалия U20 (ж) — Сербия U20 (ж)

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
12
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
14
11
% реализации штрафных
87.5
73.3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Лада Лада
Барыс Барыс
20 Января
18:00
Автомобилист Автомобилист
Сибирь Сибирь
20 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Авангард Авангард
20 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Спартак Спартак
20 Января
19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Монако Монако
20 Января
23:00
Интер Милан Интер Милан
Арсенал Арсенал
20 Января
23:00
Спортинг Спортинг
ПСЖ ПСЖ
20 Января
23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
20 Января
23:00
ХК Рязань ХК Рязань
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
20 Января
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
20 Января
18:00