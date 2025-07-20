20.07.2025
Смотреть онлайн Португалия U20 (ж) - Сербия U20 (ж) 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международные. U20 Женщины. Баскетбол: Португалия U20 (ж) — Сербия U20 (ж) . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:45 по московскому времени .
МСК
Международные. U20 Женщины. Баскетбол
Отменен
14:10 13:13 18:12 14:15
59 : 50
20 июля 2025
Превью матча Португалия U20 (ж) — Сербия U20 (ж)
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
12
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
14
11
% реализации штрафных
87.5
73.3
Комментарии к матчу