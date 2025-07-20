20.07.2025
Смотреть онлайн Литва - Нидерланды 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международные. U20 Женщины. Баскетбол: Литва — Нидерланды . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Международные. U20 Женщины. Баскетбол
Отменен
16:21 13:23 19:19 11:14
16:21 13:23 19:19 11:14
66 : 79
20 июля 2025
Превью матча Литва — Нидерланды
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
23
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
21
9
% реализации штрафных
87.5
81.8
Комментарии к матчу