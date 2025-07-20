20.07.2025
Смотреть онлайн Israel U19 Women - Республика Корея 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U19 ЧМ Женщины, Группа C: Israel U19 Women — Республика Корея, 33 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК, 33 тур
U19 ЧМ Женщины, Группа C
Завершен
20:21 22:25 22:29 16:11
80 : 86
20 июля 2025
Превью матча Israel U19 Women — Республика Корея
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
22
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
14
15
% реализации штрафных
66.7
75
Кол-во реализованных бросков
44
46
Комментарии к матчу