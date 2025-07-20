20.07.2025
Смотреть онлайн NS Matrix Deers U20 - Penang Youngster Basketball Club U20 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malaysia MPL D-League U20: NS Matrix Deers U20 — Penang Youngster Basketball Club U20 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Malaysia MPL D-League U20
Завершен
25:16 34:24 25:11 23:12
107 : 63
20 июля 2025
Превью матча NS Matrix Deers U20 — Penang Youngster Basketball Club U20
Статистика матча
2-х очк. попадания
33
19
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
4
7
% реализации штрафных
50
70
Комментарии к матчу