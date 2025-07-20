20.07.2025
Смотреть онлайн Ignite U20 - MBC Kirin U20 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malaysia MPL D-League U20: Ignite U20 — MBC Kirin U20 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Malaysia MPL D-League U20
Завершен
6:35 17:30 13:25 25:40
6:35 17:30 13:25 25:40
61 : 130
20 июля 2025
Превью матча Ignite U20 — MBC Kirin U20
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
40
3-х очк. попадания
4
12
Реализовано штрафных
5
14
% реализации штрафных
62.5
66.7
Комментарии к матчу