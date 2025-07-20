Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур : Skyliners 3x3 — Hangzhou 3x3 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:10 по московскому времени .

Превью матча Skyliners 3x3 — Hangzhou 3x3

Команда Skyliners 3x3 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Hangzhou 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Hangzhou 3x3, в том матче победу одержали хозяева.