Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур : Уб 3x3 — Улан-Батор 3x3 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Уб 3x3 — Улан-Батор 3x3

Команда Уб 3x3 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Улан-Батор 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Уб 3x3, в том матче победу одержали хозяева.