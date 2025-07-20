Смотреть онлайн Partizan 3x3 - Kandava 3x3 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Partizan 3x3 — Kandava 3x3 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:40 по московскому времени .