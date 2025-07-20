20.07.2025
Смотреть онлайн Tsun Jin U20 Women - EST Jersey U20 Women 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malaysia MPL D-League U20 Women: Tsun Jin U20 Women — EST Jersey U20 Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Malaysia MPL D-League U20 Women
Завершен
10:23 12:18 3:26 7:14
10:23 12:18 3:26 7:14
32 : 81
20 июля 2025
Превью матча Tsun Jin U20 Women — EST Jersey U20 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
26
3-х очк. попадания
1
7
Реализовано штрафных
5
8
% реализации штрафных
41.7
72.7
Комментарии к матчу