Смотреть онлайн Южная Корея - Катар 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международные товарищеские матчи по баскетболу: Южная Корея — Катар . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Международные товарищеские матчи по баскетболу
Завершен
15:24 27:12 24:27 29:15
95 : 78
20 июля 2025
Превью матча Южная Корея — Катар
История последних встреч
Южная Корея
Катар
1 победа
0 побед
100%
0%
08.08.2025
Южная Корея
97:83
Катар
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
19
3-х очк. попадания
14
8
Реализовано штрафных
23
17
% реализации штрафных
76.7
89.5
Кол-во реализованных бросков
52
45
Комментарии к матчу