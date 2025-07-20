20.07.2025
Смотреть онлайн Punta Gorda Panthers - Belmopan Capital City Kings 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Белиз — Belize Elite League: Punta Gorda Panthers — Belmopan Capital City Kings . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Belize Elite League
Завершен
12:21 20:25 25:21 22:25
79 : 92
20 июля 2025
Превью матча Punta Gorda Panthers — Belmopan Capital City Kings
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
19
21
% реализации штрафных
63.3
72.4
Комментарии к матчу