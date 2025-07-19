Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн EST Jersey U20 Women - NS Matrix Deers U20 Women 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malaysia MPL D-League U20 Women: EST Jersey U20 WomenNS Matrix Deers U20 Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Malaysia MPL D-League U20 Women
EST Jersey U20 Women
Завершен
17:11 17:13 18:12 15:14
67 : 50
19 июля 2025
NS Matrix Deers U20 Women
Превью матча EST Jersey U20 Women — NS Matrix Deers U20 Women

Команда EST Jersey U20 Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды EST Jersey U20 Women, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

EST Jersey U20 Women
EST Jersey U20 Women
NS Matrix Deers U20 Women
EST Jersey U20 Women
1 победа
0 побед
100%
0%
27.07.2025
EST Jersey U20 Women
EST Jersey U20 Women
79:31
NS Matrix Deers U20 Women
NS Matrix Deers U20 Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
12
3-х очк. попадания
5
5
Реализовано штрафных
14
11
% реализации штрафных
66.7
47.8
