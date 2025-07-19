Смотреть онлайн EST Jersey U20 Women - NS Matrix Deers U20 Women 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malaysia MPL D-League U20 Women: EST Jersey U20 Women — NS Matrix Deers U20 Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
17:11 17:13 18:12 15:14
Превью матча EST Jersey U20 Women — NS Matrix Deers U20 Women
Команда EST Jersey U20 Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды EST Jersey U20 Women, в том матче победу одержали хозяева.