19.07.2025
Смотреть онлайн Tsun Jin U20 Women - Harimau Selection U20 Women 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malaysia MPL D-League U20 Women: Tsun Jin U20 Women — Harimau Selection U20 Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Malaysia MPL D-League U20 Women
Завершен
5:19 12:13 4:17 10:8
5:19 12:13 4:17 10:8
31 : 57
19 июля 2025
Превью матча Tsun Jin U20 Women — Harimau Selection U20 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
16
3-х очк. попадания
2
7
Реализовано штрафных
7
10
% реализации штрафных
43.8
58.8
Комментарии к матчу