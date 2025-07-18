Смотреть онлайн Argentina 3x3 U21 - Пуэрто-Рико 3x3 (23) 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Argentina 3x3 U21 — Пуэрто-Рико 3x3 (23) . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .