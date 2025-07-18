Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Германия 3x3 (21) - Италия 3x3 21 (жен) 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U21 Nations League: Германия 3x3 (21)Италия 3x3 21 (жен) . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:25 по московскому времени .

МСК
FIBA 3x3 U21 Nations League
Германия 3x3 (21)
Отменен
12:19
14 : 21
18 июля 2025
Италия 3x3 21 (жен)
Превью матча Германия 3x3 (21) — Италия 3x3 21 (жен)

Статистика матча

2-х очк. попадания
3
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
10
% реализации штрафных
0
83.3
